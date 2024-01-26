AKOM ve İBB'den İstanbul için kar alarmı: AKOM İstanbul'a kar yağışı içintarih verdi!

İstanbul’da hafta sonu için kar yağışı umuduyla bekleyenler için AKOM’dan uyarı geldi. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, soğuk ve yağışlı havanın Türkiye genelinde etkili olacağını duyurdu. Peki, İstanbul’a kar yağacak mı?

AKOM ve İBB'den İstanbul için kar alarmı: AKOM İstanbul'a kar yağışı içintarih verdi!
Yayın Tarihi:

Ocak ayının son günlerinde birçok şehirde soğuk hava kendini hissettirdi. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu. 

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN YAĞACAK?

hava-durumu

 İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un verilerine göre, İstanbul’da hafta sonu Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı hava hakim olacak. Cumartesi günü yağmur olarak başlayacak yağışlar, Pazar günü karla karışık yağmura, akşam saatlerinden itibaren ise kara dönüşecek. Pazartesi günü öğlene kadar yerel olarak kuvvetli kar yağışı olabilecek.

İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin 2-4 derece altına düşecek ve kış koşulları yaşanacak.

İstanbul’da hava sıcaklıkları 31 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında kalacak, 1-10 Şubat tarihleri arasında ise mevsim normallerine yakın veya 1-3 derece üzerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da beklenen hava durumu şu şekilde:

hava-durumu

- Hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Cumartesi günü yağmur şeklinde başlayacak olan yağışlar, Pazar günü karla karışık yağmur ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışına dönüşecek.

- Pazartesi günü öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli kar yağışı yaşanabilir.

- İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde sıcaklıklar, hafta sonu mevsim normallerinin 2-4 derece daha altına düşecek, kış değerlerine gerileyecek.

- 31 Ocak'a kadar hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-5 derece altında seyredecek. 1-10 Şubat tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarında veya 1-3 derece üzerinde seyredebilir.

İstanbul'da yaşayanların, bu dönemde hava durumu değişikliklerine karşı hazırlıklı olmalı ve günlük hava durumuna karşı dikkat edilmesi vurgulandı.

Öne Çıkanlar
Akbank müşterisine yok artık dedirtecek kampanya! 15.000 TL SMS'ye karşılıksız ödenecek Akbank müşterisine yok artık dedirtecek kampanya! 15.000 TL SMS'ye karşılıksız ödenecek
Tahinli çörek tarifiniz bu sefer bizden! Böylesini daha önce yemedim diyeceksiniz Tahinli çörek tarifiniz bu sefer bizden! Böylesini daha önce yemedim diyeceksiniz
Görsel zekanızı sınayan optik illüzyon testi: Resimde gizlenmiş tüm kedileri bulanlar dahi sayılıyor Görsel zekanızı sınayan optik illüzyon testi: Resimde gizlenmiş tüm kedileri bulanlar dahi sayılıyor
Çok Okunanlar
Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Başvuru için son 5 gün! Devlet Hava Meydanları İşletmesi başvuru şartlarını duyurdu Başvuru için son 5 gün! Devlet Hava Meydanları İşletmesi başvuru şartlarını duyurdu SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine e-Devlet uyarısı! Hemen girip öğrenin SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine e-Devlet uyarısı! Hemen girip öğrenin Erken emeklilikte prim tablosu değişti! 5-7-10 yılınız size kalacak Erken emeklilikte prim tablosu değişti! 5-7-10 yılınız size kalacak Bu 3 şartı sağlayan yaşadı! Dilekçesini veren emekli olacak Bu 3 şartı sağlayan yaşadı! Dilekçesini veren emekli olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lahey'in İsrail kararına açıklama geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lahey'in İsrail kararına açıklama geldi