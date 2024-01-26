AKOM ve İBB'den İstanbul için kar alarmı: AKOM İstanbul'a kar yağışı içintarih verdi!

Ocak ayının son günlerinde birçok şehirde soğuk hava kendini hissettirdi. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu.

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN YAĞACAK?





İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un verilerine göre, İstanbul’da hafta sonu Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı hava hakim olacak. Cumartesi günü yağmur olarak başlayacak yağışlar, Pazar günü karla karışık yağmura, akşam saatlerinden itibaren ise kara dönüşecek. Pazartesi günü öğlene kadar yerel olarak kuvvetli kar yağışı olabilecek.

İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin 2-4 derece altına düşecek ve kış koşulları yaşanacak.

İstanbul’da hava sıcaklıkları 31 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında kalacak, 1-10 Şubat tarihleri arasında ise mevsim normallerine yakın veya 1-3 derece üzerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da beklenen hava durumu şu şekilde:





- Hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Cumartesi günü yağmur şeklinde başlayacak olan yağışlar, Pazar günü karla karışık yağmur ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışına dönüşecek.

- Pazartesi günü öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli kar yağışı yaşanabilir.

- İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde sıcaklıklar, hafta sonu mevsim normallerinin 2-4 derece daha altına düşecek, kış değerlerine gerileyecek.

- 31 Ocak'a kadar hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-5 derece altında seyredecek. 1-10 Şubat tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarında veya 1-3 derece üzerinde seyredebilir.

İstanbul'da yaşayanların, bu dönemde hava durumu değişikliklerine karşı hazırlıklı olmalı ve günlük hava durumuna karşı dikkat edilmesi vurgulandı.