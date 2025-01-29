Aksaray'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Aksaray'da Sahte İçki Operasyonu

Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki imalatı yaptığı tespit edilen Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Kent merkezindeki ikametinde yapılan araştırmalarda, 273 litre viski, 27,5 litre etil alkol, 1 litre sahte viski aroması gibi malzemeler ve ayrıca 295 sahte bandrol, 119 marka etiketi ile 112 marka kapağı ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucunda yakalanan şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürerken, sahte içki imalatının boyutları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bu tür operasyonların artış göstermesi ile birlikte, bölgedeki içki piyasasının güvenliği sağlanmaya çalışılıyor.

Aksaray'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Adrese düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 273 litre viski, 27,5 litre etil alkol, 1 litre sahte viski aroması, 295 sahte bandrol, 119 marka etiketi ve 112 marka kapağı ele geçirildi.