Aksaray'da Silahlı Saldırı: Genç Sürücü Yaralandı

Aksaray'da Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Aksaray'ın Laleli Mahallesi'nde, silahlı bir saldırıya uğrayan 21 yaşındaki sürücü Murat A. yaralandı. Saldırı, 16 FBD 32 plakalı otomobiliyle ilerleyen Murat A.'nın aracının hedef alınmasıyla gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Bir motosikletten yapılan silahlı saldırıda, Murat A. kolundan yaralanarak olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Güvenlik Güçleri Harekete Geçti

Olay sonrası, polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla geniş çaplı bir araştırma başlattı. Saldırının nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Aksaray'ın Laleli Mahallesi'nde, aracında silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Aksaray'ın Laleli Mahallesi'nde, aracında silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.