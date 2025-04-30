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Aksaray'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Aksaray Eskil'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Hasan Elik, hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 19:36
Aksaray'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Aksaray'da Üzücü Bir Trafik Kazası

Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Elik (57) hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

Otomobil, Ramazan Sanlav (21) tarafından kullanılan 68 EP 172 plakalı araç ile Mehmet Akif Caddesi'nde seyir halindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü Hasan Elik, ağır yaralanarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık Ekibinin Müdahalesi Yetersiz Kaldı

Olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Elik kurtarılamadı. Bu trajik olay, Aksaray'da otomobil ve motosiklet arasında yaşanan kazaların tekrar gündeme gelmesine neden oldu.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

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