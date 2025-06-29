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Aksaray'da Zincirleme Trafik Kazası: 11 Yaralı

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 5 araçta 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 18:34
Aksaray'da Zincirleme Trafik Kazası: 11 Yaralı

Aksaray'da Zincirleme Trafik Kazasında 11 Kişi Yaralandı

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Olay, Aksaray- Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi girişinde meydana geldi.

Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bu noktada, sürücüleri öğrenilemeyen 5 araç, zincirleme kazada birbirine çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası olay yerine derhal jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan toplam 11 kişi, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Konya istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi...

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi...

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

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