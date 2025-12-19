Akyazı Stadı'nda Maç Günleri Trafik Çilesi: Şehir Hastanesi Tartışması

Akyazı Stadı ve Şehir Hastanesi Aynı Bölgeye Konumlandırıldı, Maç Günleri Trafik Sorunu Sürüyor

Trabzon’da maç günleri Akyazı Stadı ve çevresinde yaşanan trafik yoğunluğu yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında stada gelmeye çalışan sürücülerin yaşadığı sıkışıklık, tepkilere neden oldu.

Uzmanlardan Uyarı: Yer Seçimi ve Analiz Eksikliği

Şehir Plancıları Odası Trabzon eski Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeliğini yapan Ercan Şen, stadyum ve şehir hastanesinin aynı bölgede yer almasının yanlış bir planlama sonucu olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

'Yer seçimi yapılmadan önce, ulaşım sorunlarını ortadan kaldıracak kriterler doğrultusunda kapsamlı analizler ve çalışmalar yapılmalıydı. Ancak bundan sonra yer seçimine karar verilmeliydi'

Şen, alınan yer seçimi kararlarının önce stadyum, ardından şehir hastanesi için verilmesinin hatalı olduğunu vurguladı ve bu iki kullanımın yoğun trafik üreten, özellikli yapılar olduğunu söyledi. Şen'in ifadelerine göre, alanın deniz dolgusu üzerine kurulmuş olması da yer seçiminin ayrı bir boyutu olarak öne çıkmaktadır.

Trafik Çözümü İçin Alternatif Yaklaşımlar Gerekiyor

Şen, çözüm için farklı ve alternatif ulaşım yaklaşımlarının ortaya konulması gerektiğini belirtti. Süreçte hem stadyum hem de şehir hastanesi için alanın doğru tercih edilmediğini ifade ettiklerini aktaran Şen, gelinen aşamada kararların fiili bir duruma dönüştüğünü söyledi.

Stadyumun Akyazı bölgesine taşınmasıyla birlikte yolculuk taleplerinin ve bireysel araç kullanımının arttığını kaydeden Şen, bunun sebepleri arasında Trabzon’da etkin bir toplu taşıma sisteminin eksikliğini sıraladı. Öneriler arasında lastik tekerlekli otobüs temelli modeller, metrobüs ya da gündemdeki raylı sistem gibi desteklerin yer alabileceği belirtildi.

Şen, sağlık hizmetleri veren bir yapıyla spor tesislerinin aynı kentsel alanda bulunmasının çeliştiğini ve bu durumun problemsiz olmadığını belirterek, 'Yaklaşık 900 yataklı ve çok sayıda birimi barındıran bir şehir hastanesinden söz ediyoruz. Bu da günün her saati trafik çeken, sürekli hareketli bir alan anlamına gelmektedir. Ayrıca acil durumların varlığı da mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır' dedi.

Yeni Projeler Mevcut Sorunları Derinleştirebilir

Bölgede alışveriş merkezi tarzı yeni kullanımların gündeme gelmesinin mevcut sorunları daha da ağırlaştıracağını vurgulayan Şen, ulaşım sorunları çözülmediği sürece bölgeye eklenecek her yeni kullanımın durumun kötüleşmesine neden olacağını söyledi. Şen ayrıca, erişilebilirlik sorunlarının yanı sıra kaza, afet ve yangın gibi acil durumlarda erişimde ciddi problemlerin oluşabileceğine dikkat çekti.

Şen sonuç olarak, tüm bu unsurların birlikte ele alındığı bütüncül bir ulaşım planlaması ve yönetim anlayışı ortaya konulması gerektiğini belirtti.

