Ala: TEKNOFEST İstanbul 96 Ülkeden 565 Bin Takımla Dünyaya İlham Verdi

Efkan Ala, TEKNOFEST İstanbul'un 96 ülke, 565 bin takım ve 1 milyon 200 bin yarışmacıyla Türkiye'nin teknoloji ve inovasyonda dünyaya ilham verdiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 18:37
Ala'dan TEKNOFEST İstanbul değerlendirmesi

Gençlik, savunma sanayisi ve liderlik vurgusu

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TEKNOFEST İstanbul organizasyonunun bu yıl da yüksek katılımla gerçekleştiğini belirterek etkinliğin Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki etkisini ortaya koyduğunu ifade etti.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon sahasında küresel arenada söz sahibi bir ülke haline geldiğini kaydetti.

Savunma sanayisindeki tarihi başarıların gençlerin azmi, kararlılığı ve yaratıcılığı ile birleştiğini vurgulayan Ala, bunun ülkeyi geleceğe taşıyan sağlam temelleri bugünden şekillendirdiğini söyledi.

"Her yıl geniş katılımla düzenlenen TEKNOFEST'in bu yıl da 96 farklı ülkeden 565 bin takım, 1 milyon 200 bin yarışmacı ile gerçekleşmesi, Türkiye'nin bilimde ve teknolojide dünyaya ilham verdiğini bir kez daha ortaya koymuştur."

Ala, bu başarıda emeği geçen tüm kurumları, gençleri, mühendisleri ve gönüllüleri yürekten tebrik ederek, büyük ve güçlü Türkiye yolunda katkı sunan herkese şükranlarını sundu.

