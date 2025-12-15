DOLAR
Tokat Belediyesi'nden Üreten Kadınlar Kış Pazarı — 16-21 Aralık 2025

Tokat Belediyesi'nin Üreten Kadınlar Kış Pazarı, 16-21 Aralık 2025 tarihleri arasında Tokat Belediyesi Şehir Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 10:23
Üreten Kadınlar Kış Pazarı Tokat'ta: 16-21 Aralık 2025

Tokat Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Üreten Kadınlar Kış Pazarı, 16-21 Aralık 2025 tarihleri arasında Tokat Belediyesi Şehir Müzesi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinlik, 6 gün boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak ve evinde üretim yapan kadınların el emeği ürünlerini Tokatlılarla buluşturacak.

Pazarda el sanatları, yöresel lezzetler, hediyelik eşyalar ve özgün tasarım ürünler sergilenecek; organizasyon, üretici kadınlara doğrudan satış ve görünürlük imkânı sağlayan önemli bir platform sunuyor.

"Kadın emeğini görünür kılıyoruz"

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tokat Belediyesi olarak üretken belediyecilik anlayışımızın merkezine insanı, emeği ve yerel kalkınmayı koyuyoruz. Üreten Kadınlar Kış Pazarı ile evinde üreten, emek veren kadınlarımızın alın terini görünür kılıyor, onları doğrudan tüketiciyle buluşturuyoruz".

Başkan Yazıcıoğlu: "Kadın emeği şehirlerin kalkınma gücü"

Yazıcıoğlu sözlerine devam ederek, "Kadınlarımızın ekonomik hayata daha güçlü katılımı, şehrimizin sosyal ve ekonomik gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Kadın girişimciliğini destekleyen, yerel üretimi teşvik eden ve sosyal dayanışmayı güçlendiren Üreten Kadınlar Kış Pazarımızın Tokat’ımızın ekonomisine ve şehir kültürüne katkı sağlamasını temenni ediyor, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Tokat’ta üreten her kadının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Üreten Kadınlar Kış Pazarı, yılın son günlerinde hem üretici kadınlara ekonomik destek sağlamayı hem de vatandaşlara yerel ve özgün ürünlere doğrudan ulaşma fırsatı sunmayı hedefliyor. Tokat Belediyesi, etkinlik aracılığıyla yerel üretimi ve kadın girişimciliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

