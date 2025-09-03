DOLAR
Alaattin Köseler Davası Ertelendi: Sanık Beyanları Yarın Alınacak

Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu davada sanık beyanlarının alınmasına yarına erteleme kararı verildi; Volkan Unutur ve Yusuf Karaarslan ifade verdi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 19:01
Alaattin Köseler Davası Ertelendi

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile aralarında diğer sanıkların bulunduğu dosyada yeni duruşma günü belirlendi. "İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından 13'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davanın duruşması, sanık beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Duruşmada kimler hazır bulundu?

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Mahkeme, sanık savunmalarının alınmasına yarına kadar ertelenmesine karar verdi.

Volkan Unutur'ün savunması

Tutuksuz sanıklardan Volkan Unutur, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek belediyeye sözleşme yapılmadan faturası kesilmemiş ürün teslim etmediklerini savundu. Avukatının "belediyeye ürün tesliminde 10 tonluk malın 3 tonluk araçla nasıl taşındığı" sorusuna karşılık Unutur, "Ön muhasebede çalışan arkadaş 3 tonluk aracın plakasını belediyeye kaydetmiş. Biz, aracı daha sonra sattık ama belediyeye teslimlerde satılan aracın plakası kullanılmış. Biz de hiç değiştirmemişiz. 10 ton taşıyacak bir aracımız zaten yoktu, ürünleri tedarikçiye taşıtıyorduk." dedi.

Unutur, ürünlere iki farklı fiyat verilmesine ilişkin olarak da "Biri yaş kayısı, diğeri kuru kayısı. O yüzden fiyat farkı çıkıyordu." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıkların ifadeleri

Tutuklu sanıklardan inşaat firma yetkilisi Yusuf Karaarslan, tutuksuz sanık Besi Kaya'yı amcasıyla olan ticareti dolayısıyla tanıdığını öne sürdü. Karaarslan, belediyeye doğrudan temin ihalelerinin hiçbirini kendisinin yapmadığını savunarak, "Kaşem ve imzam kopyalanarak mailler atılmış ve belgeler elle imzalanıp teslim edilmiş. Bu konuda şüphelendiğim bir kişi vardır. O da Besi Kaya'dır. Teklifleri ben vermedim." dedi.

Salonda bulunan tutuksuz sanık Besi Kaya ise Karaarslan'ın bu beyanına itiraz etti.

Mahkeme Başkanı, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.

