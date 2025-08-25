DOLAR
Alaca'da Kanal Çalışmasında Bulunan Tarihi Mezar Taşı Koruma Altına Alındı

Alaca Akören köyünde kanal çalışmasında bulunan, üzerinde haç ve yazılar olan mezar taşı müze ekiplerince koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 16:01
Kepçe operatörünün ihbarı sonrası jandarma ve müze ekipleri müdahale etti

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Akören köyünde, İl Özel İdaresinde görevli bir kepçe operatörü kanal çalışması yaparken sıra dışı bir cisimle karşılaştı.

Operatör, yüzeyin yaklaşık bir metre altında olduğunu belirttiği ve ilk anda kaya parçası zannettiği kütleyi topraktan çıkardı. Yapının üzerinde haç ve harfler olduğunu gören operatör, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine köye jandarma ve müze görevlileri sevk edildi. İlk incelemede taşın mezar taşı olduğu ve tarihi değere sahip olabileceği değerlendirildi.

Müze ekipleri tarafından yapılan değerlendirme sonucu taş koruma altına alındı.

Çorum'un Alaca ilçesinde kepçe operatörünün kanal çalışması yaparken bulduğu, üzerinde haç ve yazıların bulunduğu, tarihi değeri olduğu düşünülen mezar taşı koruma altına alındı.

