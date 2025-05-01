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Alanya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Alanya’da gerçekleştirilen 1 Mayıs etkinliğinde sendika ve STK'lar, dayanışma mesajlarıyla dolu bir gün geçirdi.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 19:37
Alanya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Alanya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, büyük bir coşkuyla kutlandı. Kuyularönü Camisi mevkiinde bir araya gelen sendika ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, dayanışma ve emek vurgusu yapan sloganlar attı.

Yürüyüş ve Eğlenceli Etkinlikler

Katılımcılar, İskele Caddesi boyunca yürüyerek Şelale Meydanına ulaştı. Burada düzenlenen kutlama programında, çeşitli sendika temsilcileri, emekçi hakları üzerine konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından, yerel sanatçılar sahne alarak canlı müzik performansları ile katılımcıları eğlendirdi.

Etkinlik boyunca müzik eşliğinde dans eden kalabalık, 1 Mayıs’ın ruhunu en iyi şekilde yansıttı. Alanya’da bu özel gün, dayanışma ve birlik duygularının ön planda olduğu bir atmosferde kutlandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Kuyularönü Camisi...

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Kuyularönü Camisi mevkisinde toplanan bazı sendika ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, slogan atarak İskele Caddesi'nden Şelale Meydanı'na yürüdü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Kuyularönü Camisi...

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Kuyularönü Camisi mevkisinde toplanan bazı sendika ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, slogan atarak İskele Caddesi'nden Şelale Meydanı'na yürüdü.

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