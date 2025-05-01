Alanya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Etkinlik boyunca müzik eşliğinde dans eden kalabalık, 1 Mayıs’ın ruhunu en iyi şekilde yansıttı. Alanya’da bu özel gün, dayanışma ve birlik duygularının ön planda olduğu bir atmosferde kutlandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Kuyularönü Camisi mevkisinde toplanan bazı sendika ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, slogan atarak İskele Caddesi'nden Şelale Meydanı'na yürüdü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Kuyularönü Camisi mevkisinde toplanan bazı sendika ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, slogan atarak İskele Caddesi'nden Şelale Meydanı'na yürüdü.