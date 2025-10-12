Alanya'da 4. Tropikal Meyve Festivali Sona Erdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Alanya Tropikal Meyve Festivali tamamlandı. Etkinlikler, Eski Alanya Belediye binası arkasında üç gün boyunca sürdü.

Stantlar, atölyeler ve tadım etkinlikleri

Festivalde üreticiler, tropikal meyve stantları kurdu. Ziyaretçiler stantları gezerek meyveleri tattı ve atölye, söyleşi ile fotoğraf sergisi gibi etkinliklere katıldı.

Program, Meksika Mutfağından Alanya Avokadolu Tarifleri ile Gastronometre Ürün Geliştirme Şefi Gökhan Sehlikoğlu tarafından başladı. Ardından, atıksız tropikal meyve turşuları tarifleriyle tanınan sanatçı ve çevre aktivisti Zeliha Sunal'ın atölyesi ilgi topladı.

Yerel tohum vurgusu

Alanya Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ve Alanya Ziraat Odası işbirliğiyle kurulan Gelenekten Geleceğe: Yerel Tohumlarımız standı da festivalde yer aldı. Ata tohumları korunma amacıyla tanıtıldı ve ziyaretçilere ücretsiz olarak paylaşıldı.

Kapanış konuşması

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kapanış konuşmasında vatandaşların çeşitli tropikal meyveleri bir arada bulduğu 3 günlük festivali tamamladıklarını belirtti. Özçelik, şeflere, sanatçılara ve stant açan üreticilere teşekkür ederek, "Çiftçilerimizin emekleri ve herkesin desteğiyle hem ülkemize hem de dünyaya kentimizdeki tropikal meyveleri tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.

