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Alanya'da Drift Yapan Ehliyetsiz Sürücüye 64 Bin Lira Ceza

Alanya'da ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine toplam 64 bin lira ceza kesildi. Drift yaparken yakalandılar.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 13:01
Alanya'da Drift Yapan Ehliyetsiz Sürücüye 64 Bin Lira Ceza

Alanya'da Drift Yapan Sürücüye Cezai İşlem

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, ehliyetsiz bir sürücü ile araç sahibine toplamda 64 bin 626 lira ceza uyguladı.

Olayın Detayları

Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana gelen olayda, 33 AES 025 plakalı otomobilin sürücüsü drift yaparken güvenlik ekipleri tarafından tespit edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı, hızlı bir şekilde harekete geçerek durumu kontrol altına aldı.

Cezanın Kapsamı

Ehliyetsiz sürücü ve otomobil sahibi hakkında uygulanan 64 bin 626 lira tutarındaki cezai işlem, trafik güvenliğinin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sosyal Medya ve Drift Anları

Olay esnasında sürücünün drift yapma anları, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Bu görüntülerin sosyal medyada yer alması bekleniyor.

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