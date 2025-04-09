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Alanya'da Fuhuş Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Alanya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklanırken, 9 yabancı kadın gözetim altına alındı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 10:00
Alanya'da Fuhuş Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Alanya’da Fuhuş Operasyonu Başarıyla Sonuçlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, 3 şüpheli tutuklandı. Alanya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kadınları tehditle fuhuş yapmaya zorlayan kişileri belirledikleri ifade edildi.

Operasyonda Gözetim Altına Alınan Kadınlar

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda hareket eden ekipler, belirtilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu operasyonda, 3 şüpheli yakalandı ve yabancı uyruklu 9 mağdur kadın sınır dışı edilmek üzere gözetim altına alındı.

Suç Üzerinden Elde Edilen Varlıklar

Şüphelilere ait cep telefonları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen Türk Lirası ve döviz de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklandı.

Bu operasyon, Alanya'da fuhuş ile mücadele çalışmalarının devam ettiğini gösteriyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı....

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilere ait cep telefonları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen Türk Lirası ve dövize el konuldu.

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