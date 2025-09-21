Alanya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı — Soğutma Çalışmaları ve Gözaltı

Alanya'da 19 Eylül akşamı başlayan orman yangını kontrol altına alındı; ekipler soğutma çalışması yürütüyor. Sosyal medyada asılsız paylaşım yaptığı iddia edilen T.Ö. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 17:06
Antalya'nın Alanya ilçesinde Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerinde 19 Eylül akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan orman yangınına ekipler müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi gece boyunca karadan sürdü. Havanın kararması nedeniyle karadan icra edilen çalışmaların ardından, sabah saatlerinde tekrar hava araçları yangına katıldı.

Yangın kontrol altına alındı. Yanan bölgede ekipler, alevlerin yeniden yükselmemesi için kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştiriyor.

Soruşturma ve gözaltı

Öte yandan Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından asılsız paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle T.Ö. hakkında inceleme başlattı.

Şüpheli, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan Yaylakonak Mahallesi'nde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrol altına alınan orman yangının ardından ekipler soğutma çalışmalarına başladı. Orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından asılsız paylaşımlar yaptığı öne sürülen şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan Yaylakonak Mahallesi'nde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

