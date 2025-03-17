Alanya'da Otomobilin Çarptığı 14 Yaşındaki Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde bisikletli 14 yaşındaki Alperen Altıntaş, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 00:25
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 00:25
Alanya'da Otomobilin Çarptığı 14 Yaşındaki Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli bir çocuk hayatını kaybetti. Olay, Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi.

Otomobilin sürücüsü C.Y. yönetimindeki 07 AJM 920 plakalı araç, bisikletli Alperen Altıntaş'a çarptı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki Alperen Altıntaş, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından sürücü C.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bu trajik kaza, Alanya'da bisikletli çocukların güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi.

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