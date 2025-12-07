Kayseri'de Lunar Corona Şöleni

Gece gökyüzünde nadir bir atmosfer olayı

Kayseri semalarında gece gözlenen Lunar Corona, Ay etrafında beliren renkli bir taçla izleyenleri büyüledi. Olay, şehirde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Lunar Corona, Ay ışığının yüksek irtifadaki ince bulutlarda bulunan mikroskobik su damlacıkları tarafından kırılması sonucu ortaya çıkıyor. Bu kırılma, Ay çevresinde mavi, sarı ve kırmızı tonlarda halka benzeri bir görünüm meydana getiriyor.

Gökyüzünde oluşan bu nadir atmosfer olayı, bölgedeki izleyicilerin ilgisini çekti ve birçok kişi tarafından fotoğraflandı. Kayseri'de görünmesi, şehirde görsel bir şölen sundu.

GÖKYÜZÜNDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURAN ‘LUNAR CORONA’ KAYSERİ’DE GÖRÜNTÜLENDİ. AY’IN ETRAFINDA RENKLİ BİR TAÇ OLUŞMASIYLA KENDİNİ GÖSTEREN ATMOSFER OLAYI GÖRENLERİ ADETA MEST ETTİ.