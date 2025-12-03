Mudurnu'yu Saran Sis, Kartpostallık Dağ Manzaraları Oluşturdu

Bolu'nun tarihi Mudurnu ilçesi, sabah çöken yoğun sis sayesinde Abant Gölü Milli Parkı'nın yüksek kesimlerinden kartpostallık dağ manzaraları sundu.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:26
Bolu'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis

Bolu'nun tarihi Mudurnu ilçesi, sabah saatlerinde çöken yoğun sis tabakasıyla dikkat çeken görüntülere sahne oldu.

Abant Gölü Milli Parkı'nın yüksek kesimlerinden kaydedilen fotoğraflarda, sisin içinden yükselen dağlar ve ilçenin silueti adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Görüntüler, Bolu'nun turizm merkezlerinden biri olan bölgenin ziyaretçilerine görsel zenginlik sundu.

