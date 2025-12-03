Mudurnu'yu Saran Sis, Kartpostallık Dağ Manzaraları Oluşturdu
Bolu'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis
Bolu'nun tarihi Mudurnu ilçesi, sabah saatlerinde çöken yoğun sis tabakasıyla dikkat çeken görüntülere sahne oldu.
Abant Gölü Milli Parkı'nın yüksek kesimlerinden kaydedilen fotoğraflarda, sisin içinden yükselen dağlar ve ilçenin silueti adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Görüntüler, Bolu'nun turizm merkezlerinden biri olan bölgenin ziyaretçilerine görsel zenginlik sundu.
