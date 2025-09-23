Albanese: Avustralya'nın Filistin'i Tanıması Hamas'ın Silahsızlanma Taahhüdüne Dayanıyor

Albanese: Avustralya'nın Filistin'i Tanıma Kararı Hamas'ın Taahhütlerine Bağlı

BM Konferansında net mesajlar

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde Birleşmiş Milletler bünyesinde düzenlenen "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi" konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Albanese, ülkesinin 21 Eylül tarihinde aldığı Filistin'i tanıma kararının, Hamas'ın bir dizi somut taahhüdüne bağlı olduğunu belirtti.

Başbakan, tanıma kararının temel koşullarını şu şekilde sıraladı: Hamas'ın silahlarını Filistin güvenlik güçlerine teslim etmesi, Gazze'de kontrolü bırakması, Filistin Yönetimi'nin demokratik seçimler yapması ve yönetim, finans ile eğitim alanlarında kapsamlı reformlar gerçekleştirmesi.

Albanese, ayrıca Avustralya'nın 1947'de İsrail'in kuruluşunu mümkün kılan plana ilk "evet" oyu veren BM üyesi olduğuna dikkat çekerek, o planın her zaman iki devletli çözümü ve karşılıklı barış ve güvenlik hakkını kapsadığını vurguladı.

Gazze'de yaşanan insani krize de değinen Başbakan, on binlerce sivilin öldüğünü, insani yardımların engellendiğini ve insani yardım çalışanları ile gazetecilerin hayatını kaybettiğini belirterek, bunun için İsrail hükümetinin sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Batı Şeria'daki yasadışı yerleşim genişlemeleri ve ilhak tehditlerinin iki devletli çözümü tehlikeye attığını söyleyen Albanese, çatışma boyunca Avustralya'nın ateşkes çağrılarını desteklediğini ve her masum hayatın önemli olduğunu vurguladı.

Başbakan konuşmasında ayrıca rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi.