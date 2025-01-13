Ali Leigong ve Said Chuanyi Lei'den "Sanatla Büyümek" Sergisi Dolmabahçe'de Açıldı

Ali Leigong ve Said Chuanyi Lei'nin eserleri 'Sanatla Büyümek' sergisiyle Dolmabahçe'de sanatseverlerle buluştu. 70 eserden oluşan retrospektif, ziyaretçilerini bekliyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 23:06
Ali Leigong ve Said Chuanyi Lei'den "Sanatla Büyümek" Sergisi Dolmabahçe'de Açıldı

Dolmabahçe'deki "Sanatla Büyümek" Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Milli Saraylar Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunulan "Sanatla Büyümek" sergisi, Çin'in Hui Müslüman toplumundan baba-oğul sanatçılar Ali Leigong ve Said Chuanyi Lei'nin 1967-2023 yılları arasında ürettikleri 70 eseri bir araya getiriyor.

Yasin Yıldız: "Eserlerin Çeşitliliği Etkileyici"

Serginin açılışında konuşan Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, eserlere ve sergiye dair düşüncelerini paylaştı. Yıldız, Osmanlı dönemi saray ressamlarının isimlerini müze içinde yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu, önemli sanatçılarımızla etkinlikler düzenlemeyi hedefliyoruz," dedi.

Yıldız, sanatçıların eserlerini ilk gördüğünde serginin galerilerine büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade ederek, "Eserlerin çeşitliliği, hem kompozisyon hem de detaylar olarak etkileyici boyutta olması bizi de etkiledi." şeklinde konuştu.

Küratör Betül Tekiner: "İki Retrospektif Bir Arada"

Serginin küratörü Betül Tekiner, Ali Leigong'un 70. yaş günü nedeniyle sergide 70 eser sunduklarını vurguladı. Eserlerin yanı sıra Türk ve İran kültüründen izler taşıdığını belirten Tekiner, "Ali Bey'in 13 yaşından itibaren çocukluk eserleri var, Said Bey'in de eserleri iki yaşına kadar iniyor. Böylece sanat serüvenlerini rahatça görebiliyoruz." dedi.

Ali Leigong: "Bu Sergi Çok Özel"

Sergiye katılmaktan mutluluk duyduğunu paylaşan Ali Leigong, "Hem yetişkinler hem de çocuklar için çok güzel bir sergi." dedi. Daha önce yaptığı Sezai Karakoç portresini de sergide görmek istediğini belirterek, "Ülkemizde çok yetenekli insanlar var. Sezai Karakoç da son dönemin önemli şairlerinden biri." şeklinde ifade etti.

Said Chuanyi Lei: "Tarihimizde Baba-Oğul Ressamlar Var"

Sergi için farklı yaş dönemlerinden eserler seçtiklerini aktaran Said Chuanyi Lei, "Baba-oğul sanatçı olmanın hem geleneksel sanata katkı hem de ilham verme potansiyeli var." dedi.

Sergi Hakkında

"Sanatla Büyümek" sergisi, Ali Leigong'un Çin minyatür sanatına sunduğu yenilikçi katkılar ve Said Chuanyi Lei'nin özgün yorumlarıyla dikkat çekiyor. 26 Ocak'a kadar açık kalacak sergi, sanatseverleri bekliyor.

Sergi, ipek ve Xuan kağıdı gibi özel malzemeler üzerine çalışılan eserlerin, çocukluk dönemine ait çalışmaların yanı sıra daha önce sergilenmemiş eserleri ile dolu. Ali Leigong’un "Yüce Gökçe" adlı büyük eseri ve Said Chuanyi Lei'nin kedi temalı çalışmaları serginin öne çıkan parçaları arasında. Ziyaretçiler, sanatçıların canlı performanslarını izleme ve farklı teknikleri deneyimleme fırsatına da sahip olacaklar.

Çocuklar için özel sanat atölyeleri de düzenlenecek olan sergi, sanatseverler için keyifli bir deneyim sunuyor.

Retrospektif resim sergisi "Sanatla Büyümek", Dolmabahçe'deki Milli Saraylar Resim Müzesi, Hüseyin...

Retrospektif resim sergisi "Sanatla Büyümek", Dolmabahçe'deki Milli Saraylar Resim Müzesi, Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Sergide, Çin'in Hui Müslüman topluluğundan baba-oğul sanatçılar Ali Leigong (sağ 4) ve Said Chuanyi Lei'nin (sol 4) 1967-2023 arasında ürettikleri 70 esere yer verildi. Açılışa Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız (sağ 5) ve serginin küratörü Betül Tekiner de (sağ 3) katıldı.

Retrospektif resim sergisi "Sanatla Büyümek", Dolmabahçe'deki Milli Saraylar Resim Müzesi, Hüseyin...

Retrospektif resim sergisi "Sanatla Büyümek", Dolmabahçe'deki Milli Saraylar Resim Müzesi, Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Sergide, Çin'in Hui Müslüman topluluğundan baba-oğul sanatçılar Ali Leigong (sağ 4) ve Said Chuanyi Lei'nin (sol 4) 1967-2023 arasında ürettikleri 70 esere yer verildi. Açılışa Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız (sağ 5) ve serginin küratörü Betül Tekiner de (sağ 3) katıldı.

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