Ali Yerlikaya'dan terörle mücadele vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cuma günü (12 Ocak 2024) verdiğimiz 9 şehidimiz sonrasında terörle mücadele konusunda yaptığı açıklamada terörle mücadele vurgusu yaptı

Ali Yerlikaya'dan terörle mücadele vurgusu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 Ocak'ta yaşanan 9 şehit olayı sonrasında terörle mücadele konusunda bir açıklama yaptı. Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, terörle mücadelede kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. 

Her an, 365 gün boyunca, 24 saat boyunca terörle mücadele konusunda çalışmaların sürdürüleceğini belirten Bakan Yerlikaya, operasyonlara ve güvenlik güçlerinin gayretlerine vurgu yaparak, terörle mücadelede kararlılık mesajını iletti. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda elde edilen başarıları paylaşan Yerlikaya, terörle mücadeledeki azmin devam edeceğini ifade etti.

ali yerlikaya

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