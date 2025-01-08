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Aliyev, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ahmediyan'ı Kabul Etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ahmediyan'la önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:46
Aliyev, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ahmediyan'ı Kabul Etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve İranlı Yetkili Ahmediyan Buluştu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan'ı başkent Bakü'de kabul etti. Görüşme, iki ülke arasındaki işbirliğini ve ilişkilerin gelişimini değerlendirmek amacıyla düzenlendi.

İşbirliği ve Selamlaşma Mesajları

Görüşmede, Azerbaycan ve İran arasında siyasi, ekonomik, ulaştırma ve enerji alanlarında işbirliği konuları masaya yatırıldı. Ahmediyan, İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev de karşılıklı selamlaşma talebinde bulundu.

Tarihi ve Kültürel Bağlar

Ahmediyan, Azerbaycan ile İran'ın kültürel, tarihi, dini ve medeniyet ilişkileri açısından benzersiz bir ilişkiye sahip olduğunu vurguladı. Aliyev ise iki ülke halklarının sıkı bağlara sahip olduğunu belirterek dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin önemine dikkat çekti.

Bölgesel Gelişmeler ve İşbirliği Projeleri

Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtardığını ve bu durumdan duyduğu memnuniyeti ifade eden Ahmediyan, Aliyev'in bölgedeki sorunların yerel ülkeler tarafından çözülmesinin gerektiği söyledi. Aliyev, ayrıca Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ve Aras Koridoru projelerinin geliştirilmesi konusunda üçlü işbirliğine vurgu yaptı.

Gelecek Toplantılar ve İlişkilerin Gelişimi

Azerbaycan ve İran arasındaki ilişkilerin dostluk, kardeşlik ve iyi komşuluk ilkesi temelinde sürdürülmesi konusunda müzakerelerde bulunuldu. Ayrıca, iki ülkenin hükümetler arası komisyonunun yeni toplantısının yakın gelecekte yapılacağı bildirildi.

Görüşmeye, Azerbaycan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ramil Usubov, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan'ı kabul etti.

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