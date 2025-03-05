Aliyev: Petrol ve Gaz Boru Hatları Avrasya'nın Enerji Haritasını Yeniliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, petrol ve gaz boru hatları projelerinin Avrasya'nın enerji haritasını değiştirdiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 17:23
Aliyev: Petrol ve Gaz Boru Hatları Avrasya'nın Enerji Haritasını Yeniliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Önemli Açıklamalar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, gerçekleştirdiği son açıklamalarda, petrol ve gaz boru hatları projelerinin önemi üzerinde durdu. Aliyev, bu projelerin sadece ülkeleri birleştirmekle kalmadığını, aynı zamanda Avrasya'nın enerji haritasını değiştirdiğini vurguladı.

Enerji Projelerinin Stratejik Önemi

Aliyev, konuşmasında enerji güvenliğinin sağlanması için bu projelerin kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, Azerbaycan'ın uluslararası enerji piyasasındaki rolünün giderek arttığını ifade etti.

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