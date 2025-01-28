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Aliyev: Zengezur Koridoru İçin Ermenistan'dan Beklentilerimiz Var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengezur Koridoru'nun önemine değinerek Ermenistan'dan yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:25
Aliyev: Zengezur Koridoru İçin Ermenistan'dan Beklentilerimiz Var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Zengezur Koridoru Açıklamaları

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengezur bölgesinin 1920'de Sovyetler Birliği tarafından Azerbaycan'dan alınıp Ermenistan'a verildiğini vurgulayarak, "Biz Zengezur'u unutmadık ve unutmayacağız. Ancak şu anda Ermenistan'a karşı hiçbir toprak iddiamız yok. Fakat Ermenistan'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Azerbaycan'dan Nahçıvan'a engelsiz geçiş sağlaması gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Ermenistan’ın Yükümlülükleri

Aliyev, başkent Bakü'de ulaştırmadan sorumlu bakan ve yetkililerle gerçekleştirdiği toplantıda, Ermenistan'ın Zengezur Koridoru konusunda 4 yıldır yapıcı bir tutum sergilemediğini belirtti. "Ermenistan, Zengezur Koridoru'nun inşası için çeşitli bahaneler üretiyor ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor," diyerek sorunun çözümüne yönelik beklentilerini dile getirdi.

"Barış Kavşağı" Projesine Eleştiri

Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sunduğu "Barış Kavşağı" projesine de değinerek, "Azerbaycan olmadan bu projenin değeri yok. Bizimle işbirliği yapmadıkça bu proje yalnızca bir kağıt parçası olarak kalır," şeklinde konuştu.

İran ile Anlaşma ve Yeni Projeler

Ermenistan’ın samimiyetsiz tutumunu gördüklerinde İran ile anlaştıklarını ve bunun sonucunda Ermenistan'ı bypass edecek yeni otomobil köprülerinin inşasına başladıklarını aktaran Aliyev, "Böylece Ermenistan, transit ülke olma hayallerini kaybedecek," dedi.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi

Aliyev ayrıca Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesine değinerek, ABD'nin bu projeye karşı ciddi baskılar yaptığını, ancak sonunda başarılı olduklarını belirtti. "Bizim için stratejik olan bu proje, ABD'nin müttefiklerine de fayda sağlayacak. Sonuçta bu projeden birçok ülke yararlanacak," dedi.

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