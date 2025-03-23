Alkollü Sürücü, Polis Memurunu Şehit Etti: Müebbet Hapis Cezası Aldı

Samsun'da alkollü bir sürücünün, kaza sonrasında kaçmaya çalışırken kendisini durdurmak isteyen polis memuru Orhan Mutlu'yu otomobiliyle çarparak şehit etmesi olayı mahkemeye taşındı. Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Özgür Boztürk'e müebbet hapis cezası verdi.

Dava Süreci ve Olayın Gelişimi

21 Mart'ta gerçekleştirilen karar duruşmasına, tutuklu sanık Özgür Boztürk (38) ile şehit polis Mutlu'nun yakınları ve avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısının mütalaasında, olay günü Terme ilçesinde alkol alan Boztürk'ün, kullandığı 55 SA 335 plakalı otomobille Samsun'dan İstanbul'a yola çıkarken, trafikte dikkatsizce makas yaparak bir kazaya sebebiyet verdiği açıklandı.

Şehit Polis Mutlu'ya Çarptı

Sanık Boztürk'ün kaza sonrasında kaçışına devam ederken, Havza'daki polis memurları Orhan Mutlu ve ekibi, kendisini durdurmak adına uygulama noktası oluşturdu. Ancak Boztürk, kendisine yapılan tüm uyarılara rağmen aracını durdurmadı. Mutlu, Boztürk'ün aracından kurtulmak isterken maalesef araca çarptı ve ağır yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybeden Mutlu, 46 yaşındaydı.

Mahkeme Kararı ve Ceza

Mahkeme heyeti, sanığın %100 kusurlu olduğuna ve suçun 'olası kastla' işlendiğine hükmederek müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi. Ayrıca, sanığın olay anında 2.42 promil alkollü olduğu ve 144 km/h hızla ilerlediği bilgisi sunuldu. Trafik bilirkişi raporuna göre, Mutlu’nun herhangi bir kusurunun olmadığı belirtildi.

Sanığın İfadesi

Sanık Özgür Boztürk, mütalaada aleyhine olan bütün hususları reddederek, kazanın kasti olmadığını ifade etti. Mahkemede, durumu açıkladığı bir dizi savunma yaparak, olayı bir kaza olarak nitelendirdi.

Sonuç olarak, 5 Mart 2024'te yaşanan bu trajik olay, toplumsal bir infiale yol açtı ve emniyet güçlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.