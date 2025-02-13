Almanya Başbakanı Scholz'dan Münih'teki Korkunç Saldırı Açıklaması

Almanya Başbakanı Scholz, Münih'teki Korkunç Saldırı Hakkında Konuştu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Münih kentinde meydana gelen aracın kalabalığa dalması olayını "korkunç bir saldırı" olarak nitelendirdi. Scholz, seçim kampanyası kapsamında gittiği Fürth kentinde yaptığı açıklamada, Münih'teki olayın detaylarının henüz netleşmemesine rağmen bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Olay ve Faile Dair Açıklamalar

Başbakan Scholz, "Burada bir Afganistanlı fail insanları ağır şekilde yaraladı. Bu, müsamaha göstermeyeceğimiz ve kabul edemeyeceğimiz bir şeydir." dedi. Hükümetin, yargının faile karşı tüm imkanlarıyla harekete geçmesi gerektiğini vurguladığını belirtti. Ayrıca, Almanya'da suç işleyenlerin, sadece cezaevine gönderilmelerinin yeterli olmadığını, aynı zamanda ülkeyi terk etmeleri gerektiği mesajını vermenin önemine dikkat çekti.

Almanya'nın Geri Gönderme Politikası

Scholz, insanları ülkelerine geri göndermenin zor olduğu durumların bulunduğunu belirterek, "Bu nedenle Almanya, diplomatik ilişkilerde bulunmadığı Afganistan gibi ülkelerde ağır suç işleyen kişileri geri gönderme politikasını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı. Scholz, faillerin kesinlikle müsamaha bekleyemeyeceğini ve cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Yaralıların Durumu

Olayda yaralananların ve yakınlarının yanında olduğunu belirten Scholz, yaralıların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ümit ettiğini sözlerine ekledi. Münih'te meydana gelen araçlı saldırıda toplamda 28 kişi yaralanmış ve aracı kullanan 24 yaşında bir Afgan sığınmacı gözaltına alınmıştı.