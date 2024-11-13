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Almanya'da Başbakan Yardımcısı Habeck'e 'Embésil' Mesajı Nedeniyle Arama Yapıldı

Almanya'da bir kişi, Başbakan Yardımcısı Robert Habeck'i alaya alan mesajı nedeniyle evinde arama yapıldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 21:53
Almanya'da Başbakan Yardımcısı Habeck'e 'Embésil' Mesajı Nedeniyle Arama Yapıldı

Almanya'da Skandal Gelişme

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Bamberg kentinde, Yeşiller Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck'i alaya alan bir sosyal medya mesajı nedeniyle 64 yaşındaki bir kişinin evinde arama yapıldı.

Halkı Kışkırtma Şüphesi

Olay, söz konusu kişinin X sosyal medya platformunda bir paylaşım yapmasının ardından gerçekleşti. Paylaşımda Habeck için kullanılan "embesil" ifadesi, polis tarafından "halkı kışkırtma" suçlaması olarak değerlendirildi.

Yerel Nius portalında yer alan haberlerde, 64 yaşındaki şahsın evinde sabaha karşı 6.15'te arama yapıldığı belirtildi. Arama sırasında, Stefan Niehoff'un karısı ve Down sendromlu kızıyla birlikte yataktan kaldırıldığı ifade edildi.

Gazeteci Janina Lionello, "Niehoff'un suçlaması, Bakan’ın 'embesil' olarak adlandırıldığı mizahi içeriği yeniden paylaşmaktı. Savcı onu isyana teşvikle suçluyor," diye aktardı. Olayın ardından soruşturmanın sürdüğü bilgisi verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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