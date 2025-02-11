Almanya'da 'Çanakkale Şehit Mektupları' Sergisi Açıldı

Almanya'nın Köln Kentinde Anlamlı Bir Sergi

Almanya'nın Köln kentinde, görsellerin ve şehitlerin yazdığı dokunaklı mektupların yer aldığı "Çanakkale Şehit Mektupları" sergisi büyük bir katılımla açıldı.

Önemli İsimler ve Katılımcılar

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda düzenlenen serginin açılışında, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rasim Soylu'nun katkıları ile fotoğraf sanatçısı Dr. Nevzat Yıldırım küratörlük yaptı. Açılışa, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri ile Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al da katıldı.

Serginin Teması ve İçeriği

Şanlı Türk tarihinin tüm şehitlerine ithaf edilen bu sergi, 1. Dünya Savaşı ve Çanakkale'de şehit olan askerlerin anneleri, eşleri, nişanlıları ve diğer aile bireylerine yazdıkları mektuplar ile görselleri bir araya getiriyor.

Ziyaret Bilgileri

"Çanakkale Şehit Mektupları" sergisi, 14 Şubat Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Almanya'nın Köln kentinde, görsellerin ve şehitlerin yazdığı dokunaklı mektupların yer aldığı "Çanakkale Şehit Mektupları" sergisinin açılışı yapıldı.

Almanya'nın Köln kentinde, görsellerin ve şehitlerin yazdığı dokunaklı mektupların yer aldığı "Çanakkale Şehit Mektupları" sergisinin açılışı yapıldı.