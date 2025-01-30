Almanya'da CDU ve CSU Genel Merkezlerine Protesto Yağmuru

Almanya'da Protestolar Tırmanıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partilerinin genel merkezleri önünde protesto gösterileri düzenlendi. Dün gerçekleşen eylemde, yaklaşık 6 bin kişi, Federal Meclis'te CDU/CSU partilerinin önergelerinin aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi sayesinde kabul edilmesini protesto etti.

Protestocularının Talepleri

“Birlikte aşırı sağa karşı” inisiyatifi tarafından organize edilen eylemde, “Utanın” ve “Friedrich Merz: Demokrasi için güvenlik riski” yazılı pankartlar taşındı. Berlin polisi, genel merkez önünde geniş güvenlik önlemleri aldı ve belirli uyarılar yaptı. Partinin yetkilileri, güvenlik sebebiyle binadaki kişilerin dışarı çıkmalarını talep etti.

Ülke Genelinde Protestolar

Berlin’in Charlottenburg-Wilmersdorf ilçesinde de 50 kişilik bir aktivist grubun CDU ofisinde gösteri yaptığı bildirildi. Aktivistlerin, camına “CDU’yu durdurun” yazılı pankart astığı görüldü. Münih'te ise CSU genel merkezi önünde 7 bin kişinin protesto gösterisi yaptığı ifade edildi. Bunun yanı sıra Hannover, Mainz, Freiburg, Kiel, Nürnberg ve Leipzig gibi şehirlerde de benzer protestoların yapıldığı kaydedildi.

CDU/CSU'nun Göç Politikaları Eleştiriliyor

Protestoların sebebi, CDU/CSU tarafından hazırlanan ve Almanya’daki göç politikalarını sertleştirmeyi öngören önergenin, AfD'nin desteğiyle kabul edilmesi. Önergede, tüm komşu ülkelerle sınırda kalıcı kontroller yapılması ve ülkeye giriş belgesi bulunmayan koruma talep edenlerin geçişlerinin yasaklanması talebinde bulunuluyor. Ayrıca, ülkeden ayrılması gereken herkesin gözaltına alınması gerektiği de vurgulanıyor.

CDU/CSU'nun bu önergesinin AfD'nin desteğiyle kabul edilmesi, CDU Genel Başkanı ve CDU/CSU'nun başbakan adayı Friedrich Merz'e yönelik eleştirileri artırıyor.