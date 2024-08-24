Almanya'da 'Çeşitlilik Festivali'nde Bıçaklı Saldırı: 3 Ölü, Soruşturma Devam Ediyor

Almanya'da Saldırı Sonrası Soruşturma Devam Ediyor

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Solingen kentinde düzenlenen "Çeşitlilik Festivali" sırasında yaşanan bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrasında başlatılan soruşturma ise tüm yönleriyle devam ediyor.

Soruşturma Detayları

Soruşturmayı yürüten Başsavcı Markus Caspers, Düsseldorf Emniyet Müdürlüğü'nden Thorsten Fleiss ve Wuppertal Emniyet Müdürü Markus Röhrl, Wuppertal'de düzenledikleri basın toplantısında olayla ilgili bilgi verdiler. Fleiss, saldırıda 67 ve 56 yaşındaki iki erkeğin yanı sıra 56 yaşında bir kadının öldüğünü ve toplamda 4'ü ağır toplam 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Gözaltına Alınan 15 Yaşındaki Şüpheli

Bu sabah yapılan açıklamada, 15 yaşında bir kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, bu kişinin saldırıyla olan bağlantısı üzerinde duruluyor. Fleiss, saldırının bir kişi tarafından gerçekleştirilmiş olmasının olası olduğunu ifade etti ancak tüm yönlerin soruşturulduğunu vurguladı. Saldırı sırasında ele geçirilen bıçaklar da delil olarak değerlendiriliyor.

Provokasyonlara Karşı Dikkatli Olun

Fleiss, görüntü incelemelerine dayanarak saldırganın doğrudan insanların boyunlarını hedef aldığını, bu sebeple halkın provokasyonlara karşı uyanık olmaları gerektiğini belirtti. Eğer bu olayla ilgili bilgi sahibi olan varsa, Kuzey Ren Vestfalya Emniyet Müdürlüğü'nün internet sayfasına bilgi göndermeleri istendi.

Açıklamalar ve Tepkiler

Başsavcı Caspers, şu ana kadar faillerin tespit edilmediğini ve gözaltındaki 15 yaşındaki kişinin "planlanan suçu bildirmemekle" suçlandığını söyledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, saldırganın hızla yakalanarak ceza alması gerektiğini vurguladı ve ölenler için yas tutulduğunu belirtti.

Çeşitli açıklamalarda, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de bu olayın ülke için büyük bir sarsıntı olduğunu belirterek, nefrete ve şiddete karşı ortak duruş sergilemek gerektiğini ifade etti.

Yerel saatle 21.37'de yaşanan saldırıda çok sayıda tanık, festival alanında bıçaklı bir kişinin insanlara saldırdığını bildirmişti. Olayın ardından bölgeye acil durum ekipleri seferber olurken, saldırganın kaçtığı bildirildi. Solingen Belediyesi, festivalin yapılmaya devam edilen günlerinde çeşitli etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı.