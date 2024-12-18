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Almanya'da Donanma Üssünde Casusluk Şüphesi: Çinli Gözaltına Alındı

Kiel'de donanma üssünde izinsiz fotoğraf çeken Çin vatandaşı, casusluk şüphesiyle tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 20:44
Almanya'da Donanma Üssünde Casusluk Şüphesi: Çinli Gözaltına Alındı

Almanya'da Casusluk Olayı: Donanma Üssünde İzinsiz Fotoğraf

Almanya'nın Kiel kentinde, bir Çinli vatandaşı, donanma üssünde izinsiz fotoğraf çektiği gerekçesiyle casusluk şüphesiyle tutuklandı.

Kamunun dikkatine sunulan haberlerde, WDR tarafından verilen bilgilere göre, 9 Aralık tarihinde Kiel-Wik deniz üssünde askeri mülk üzerinde yapılan izinsiz çekimlerin ardından güvenlik görevlileri, şüpheliyi yetkililere teslim etti.

Polis tarafından yapılan incelemelerde, şüphelinin cep telefonu ve diğer eşyaları Schleswig-Holstein Eyalet Kriminal Polis Ofisi tarafından detaylı bir şekilde incelendi.

Müfettişler, bu kişinin yabancı bir gizli servis için çalışıp çalışmadığını ve çekilen fotoğrafların casusluk amaçlı olup olmadığını araştırırken, Alman askeri istihbarat servisleri de Bundeswehr üzerindeki casusluk faaliyetlerinde son dönemlerdeki artışa dikkat çekiyor.

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