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Almanya'da İki Camiyi Hedef Alan Tehdit Mektupları Gönderildi

Almanya'da DİTİB Camisi ve Fas İslam Camisi'ne kışkırtıcı tehdit mektupları gönderildi, olay polise bildirildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 19:53
Almanya'da İki Camiyi Hedef Alan Tehdit Mektupları Gönderildi

Tehdit Mektupları Almanya'da Endişe Yarattı

Almanya'nın Dortmund kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Camisi ile Düsseldorf'taki Fas İslam Camisi'ne, kışkırtıcı ve tehdit içerikli mektuplar gönderildiği bildirildi.

DİTİB tarafından yapılan açıklamada, her iki camiye gönderilen mektupların dün ulaştığı belirtilirken, olayların derhal polise bildirildiği ve soruşturmanın sürdüğü vurgulandı.

Asılsız Bomba İhbarları da Yaşandı

Bu olaylar, geçen hafta Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki bazı DİTİB camilerine yapılan kimliği belirsiz bomba ihbarlarıyla gündeme gelmişti. Cuma namazının yapılamadığı camilerde gerçekleştirilen aramalar sonucunda bu ihbarların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

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