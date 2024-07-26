Almanya'da Kamerunlu Siyasetçiye Irkçı Saldırı

Brandenburg'da Irkçı Saldırı

Almanya'nın Brandenburg eyaletinde, Kamerun kökenli siyasetçi Adeline Abimnwi Awemo, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi adayı olarak seçim afişlerini asarken ırkçı bir saldırıya uğradı.

Saldırı Anı

Jan Redman, CDU Brandenburg Eyalet Başkanı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 25 Temmuz akşamı Cottbus’ta meydana gelen olayda bir kadının Awemo’ya ırkçı söylemde bulunduğunu ve fiziksel olarak saldırdığını bildirdi.

Redman'ın Tepkisi

Redman, "Adayımız, eyalet seçimleri için Cottbus'ta afiş asarken doğrudan ırkçılığa ve fiziksel saldırıya maruz kalmıştır. Bu, toplumumuzun bazı kesimlerinde yaşanan vahşetin bir başka şok edici kanıtıdır. Abimnwi'nin tamamen yanındayız." şeklinde ifade etti.

Artan Riskler

Redman, Almanya'daki siyasi olarak aktif kişilerin artan riskine de dikkat çekerek, bu durumun dayanılmaz bir hale geldiğini belirtti.

Olayın Medyaya Yansıması

Alman medyasında yer alan haberlere göre, ırkçı saldırganın Awemo'ya, "Siz insan değilsiniz." diye bağırdığı bildirildi.

Awemo'nun Açıklamaları

Adeline Abimnwi Awemo, siyasete insanların birlikte çalışması ve toplumsal değişim için girdiğini belirterek, "Ben bir Cottbus'luyum ve burada yaşayan insanlara adamış bir Cottbus'lu olarak kalacağım." dedi.

Polis Soruşturması

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.