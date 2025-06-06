Almanya'da Kurban Bayramı Namazı Coşkuyla Kutlandı

Almanya'da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde Kurban Bayramı namazı büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Berlin'in Şehitlik Camisi'nde düzenlenen namaza, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ve Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da katıldı.

Büyükelçi Turan, namaz sonrası cemaatle bayramlaştı. Berlin’in tüm bölgelerinde olduğu gibi Spandau ilçesinde bulunan DİTİB Kocatepe Camisi'nde de Müslümanlar, sabahın erken saatlerinde camiye akın etti. Okunan vaazda, Kurban Bayramı'nın önemi ve Müslümanlar arasındaki birlikteliğin vurgusu yapıldı.

Köln'de Cemaat Dışarıya Taştı

Köln'deki DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisinde ise cemaat camiye sığmadı ve namazlarını dışarıda tahsis edilen alanda kıldı. DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda kurban ibadetinin önemini vurguladı.

Kuzey, mesajında "Kurban, kökleri Hz. Adem’e kadar uzanan insanlıkla yaşıt kadim bir ibadettir. İbadetin bir bedeni, bir de ruhu vardır. Kurban keserken, içindeki dünya sevdasını, bencilliği, kibri, hasedi ve gafleti de kurban etmeye niyet edilmelidir," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Hz. İbrahim’in, Rabb'inden aldığı emirle oğlu Hz. İsmail’i kurban etmeye yönelmesinin insanlık tarihinin en derin teslimiyet sahnelerinden biri olduğunu belirten Kuzey, bunun, kalbin, nefsin ve aklın ilahi iradeye nasıl boyun eğdiğinin unutulmaz bir örneği olduğunu ifade etti.

Almanya'nın Köln şehrinde Kurban Bayramı dolayısıyla Köln Merkez Camisi'ne gelenler bayram namazı kıldı.

Almanya'nın Köln şehrinde Kurban Bayramı dolayısıyla Köln Merkez Camisi'ne gelenler bayram namazı kıldı.