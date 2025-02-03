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Almanya'da Merz, AfD ile İşbirliği Yapmayacaklarını Açıkladı

CDU lideri Friedrich Merz, AfD ile işbirliği garantisi vererek, ekonomik ve iltica politikalarına odaklanan 15 maddelik program kabul ettiklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 21:38
Almanya'da Merz, AfD ile İşbirliği Yapmayacaklarını Açıkladı

CDU Genel Kurulu'nda Önemli Açıklamalar

Almanya'nın ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ile işbirliği yapmayacaklarını kesin bir dille duyurdu. Berlin'deki CityCube salonunda düzenlenen 37. CDU Genel Kurulu'nda konuşan Merz, partinin 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek genel seçimlerde başarılı olacağına inandığını ifade etti.

AfD İle İşbirliği Yok

Merz, AfD ile işbirliği yapacağına yönelik iddialara sert çıktı. "Almanya'daki seçmenlere çok açık ve net şekilde bir konuda güvence verebilirim, kendisini Almanya için Alternatif olarak adlandıran parti ile işbirliği yapmayacağız. Ne önce ne sonra, asla," dedi. AfD'nin avro ve NATO karşıtı politikalarını eleştiren Merz, bu partinin, CDU’nun ve ülkenin tarihsel kazanımlarına karşı olduğunu vurgulayarak, seçim sonrası azınlık hükümeti kurmayacaklarının altını çizdi.

Ekonomik Reformlar ve 15 Maddelik Program

CDU Genel Kurulu'nda kabul edilen 15 maddelik programda, ekonomi ve iltica politikalarına öncelik verileceği belirtildi. Bu program kapsamında, elektrik fiyatlarının düşürülmesi, bürokrasinin azaltılması ve tarımsal sübvansiyonların yeniden uygulanması gibi hedefler yer alıyor. Ayrıca, göçün sınırlandırılması amacıyla komşu ülkelerle olan sınırlarda kalıcı kontroller yapılması planlanıyor.

Protesto Gösterisi

Genel Kurulun düzenlendiği binanın önünde, CDU/CSU'nun mecliste aşırı sağcı AfD ile birlikte göçün sıkılaştırılmasını içeren önergeyi kabul etmesini protesto eden eylemciler, hükümetin politikalarına tepki gösterdi.

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