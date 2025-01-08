Almanya'da Şirket Binasında Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Almanya'da Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinin Bad Friedrichshall kentinde, dişli çark üreten bir şirkette meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Saldırgan Şirketin Çalışanı

Heilbronn polisinden yapılan açıklamaya göre, maskeli bir saldırgan, Siemens Caddesi üzerindeki şirket binasında silahla ateş açtı. Yaralanan biri kişi için hayatı tehlikeli durumda olduğu belirtildi.

Şüpheli Yakalandı

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli, polis helikopteriyle yapılan arama sonucunda Neckar-Odenwald bölgesindeki Seckach kentinde yakalandı. İlk bulgular, saldırganın 52 yaşındaki Alman bir çalışan olduğunu ortaya koydu.

Çalışanlar Güvende

Olay sırasında şirkette başka çalışanların da bulunduğu ve onların olay sonrası tahliye edilerek ifadelerinin alındığı bildirildi. 400'e yakın çalışana ev sahipliği yapan bu şirket, yaklaşık 50 yıldır dişli çark üretimi yapmaktadır.

Polis Soruşturması Devam Ediyor

Polis, olaya ilişkin detaylı bir soruşturma başlattı ve gelişmeleri yakından takip etmektedir.