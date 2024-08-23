Almanya'daki NATO Üssünde Güvenlik Seviyesi Yükseltildi

Almanya'daki NATO Hava Üssünde Güvenlik Önlemleri Arttı

NATO, yaptığı son açıklamada, Geilenkirchen kentindeki hava üssünde ‘potansiyel tehdit’ olarak değerlendirdiği istihbarat bilgileri dolayısıyla güvenlik seviyesinin yükseltildiğini duyurdu.

Güvenlik Önlemleri ve Personel Güvenliği

Açıklama, NATO AWACS'ın sosyal medya платформу X üzerinden yapıldı. Elde edilen istihbaratların ciddiyetine binaen, hava üssünde görev yapmayan personelin tedbir amaçlı evlerine gönderildiği belirtildi. Açıklamada, "Personelimizin güvenliği en önemli önceliğimizdir" ifadesine yer verildi.

Operasyonlar Devam Ediyor

Ayrıca, hava üssündeki operasyonların devam etmekte olduğu ifade edildi. NATO’nun bu tedbirleri, güvenlik durumunu göz önünde bulundurarak aldığını göstermektedir.