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Almanya'dan Gazze İçin Acil İnsani Yardım Çağrısı

Almanya'daki insani yardım kuruluşları, Gazze'de uluslararası hukukun korunması ve insani yardımların sağlanması için gösteri düzenledi.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 18:03
Almanya'dan Gazze İçin Acil İnsani Yardım Çağrısı

Almanya'dan Gazze İçin Acil İnsani Yardım Çağrısı

Almanya’da, önde gelen insani yardım kuruluşları, Gazze'de uluslararası hukukun korunması için seslerini yükseltti. Sınır Tanımayan Doktorlar, Care Germany ve Save The Children gibi kuruluşlar, Berlin’de Dışişleri Bakanlığı önünde düzenledikleri gösteride, bölgedeki insani durumun kritik hale geldiğine dikkat çekti.

Gazze'deki Korkunç İnsani Durum

Göstericiler, uzun bir kırmızı kumaş ile “Çocuklara karşı savaşı durdurun” ve “Uluslararası hukuku koruyun” yazılı dövizler taşıyarak, güvenli geçmişin korunması gerektiğine vurgu yaptı. Gazze’nin gıda, temiz su, sağlık ve barınma ihtiyaçlarının karşılanamadığını belirten katılımcılar, insani yardımın önündeki engellerin kaldırılmasını talep etti.

Uluslararası Hukuka Saygı

Sınır Tanımayan Doktorlar temsilcisi Christian Kratzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İnsani yardım Gazze'ye girmeli, hastanelere ve buradaki çalışanlara saldırılmamalı. Siviller korunmalı ve uluslararası hukuka saygı gösterilmeli,” dedi. Kratzer ayrıca, Gazze'de çok sayıda yaralı ve yetersiz beslenmiş insan olduğunu belirtti.

Yardım Malzemeleri Stokta Bekliyor

Care Germany yardım kuruluşundan Anica Heinlein, ekiplerin 19 aydan fazla süreyle Gazze’de bulunduklarını ancak iki aydır yardım malzemeleri gönderemediklerini vurgulayarak, “İkmal için 2,5 milyon avro değerinde malzeme mevcut. İzin verilmesi halinde hemen dağıtıma başlayabiliriz,” dedi.

Güvenlik Sorunları ve Acil İhtiyaçlar

Heinlein, Gazze’nin en fazla insani yardım görevlisinin kaybedildiği çatışma bölgesi olduğunu belirterek, “Hiç kimse güvende değil,” ifadelerini kullandı. Uzmanlar, bölgedeki insani krizin derinleştiğini ve acil yardım ihtiyacının her geçen gün arttığını vurguluyor.

Alman hükümetinin uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve bağımsız insani yardımların Gazze’ye ulaştırılmasına yönelik çabalarının artırılması gerekmektedir.

Almanya’da, aralarında Sınır Tanımayan Doktorlar, Dünya Doktorlar, Cadus, Care Germany, Save The...

Almanya’da, aralarında Sınır Tanımayan Doktorlar, Dünya Doktorlar, Cadus, Care Germany, Save The Children (Çocukları Kurtarın) ve Gazze’de faaliyet gösteren insani yardım kuruluşları, Almanya Dışişleri Bakanlığı binası önünde uluslararası hukukun korunması çağrısında bulundu.

Almanya’da, aralarında Sınır Tanımayan Doktorlar, Dünya Doktorlar, Cadus, Care Germany, Save The...

Almanya’da, aralarında Sınır Tanımayan Doktorlar, Dünya Doktorlar, Cadus, Care Germany, Save The Children (Çocukları Kurtarın) ve Gazze’de faaliyet gösteren insani yardım kuruluşları, Almanya Dışişleri Bakanlığı binası önünde uluslararası hukukun korunması çağrısında bulundu.

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