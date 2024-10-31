DOLAR
34,25 0,11%
EURO
37,32 -0,21%
ALTIN
3.023,49 1,53%
BITCOIN
2.422.830,84 2,67%

Almanya'dan İran'a Tepki: Başkonsolosluklar Kapatılıyor

Almanya, Cemşid Şarmehd'in idamına yanıt olarak İran konsolosluklarını kapatma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 17:23
Almanya'dan İran'a Tepki: Başkonsolosluklar Kapatılıyor

Almanya'dan Sert Yanıt

Almanya, vatandaşı Cemşid Şarmehd'in İran'da idam edilmesi üzerine ciddi bir adım atarak, İran'ın Frankfurt, Münih ve Hamburg'daki Başkonsolosluklarını kapatma kararı aldı.

İdamın Ardından Gelen Tepkiler

Bu karar, Almanya'nın İran'daki insan hakları ihlalleriyle ilgili artan endişelerini yansıtmaktadır. Cemşid Şarmehd'in idamı, uluslararası toplumda büyük tepki toplamış, birçok ülke ve hak örgütü tarafından kınanmıştır.Baskı ve Kınama

Almanya'nın bu eylemiyle birlikte, ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin de daha da gerginleşeceği öngörülmektedir. Her iki taraf arasındaki iletişim ve iş birliği, bu tür olaylarla etkilenebilir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Brand Week İstanbul 2023: Bir Tarihin Başlangıcı
2
Türkiye ve Senegal Arasında Beş Anlaşma İmzalandı
3
Konya'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı
4
İsrail'in Kuzeyinde Roket Saldırısı: 2 Ölü
5
Almanya'dan İran'a Tepki: Başkonsolosluklar Kapatılıyor
6
Muğla'da Düzensiz Göçmen Kurtarması
7
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den PKK'ya Sert Tepki

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı