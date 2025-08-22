Almanya'dan İsrail'e Çağrı: Gazze'deki Kıtlık Durdurulsun

Berlin'den yardım ve erişim talebi

Almanya, Gazze'de yaşanan kıtlığa dair "bir şüphe" olmadığını bildirerek, İsrail'e Filistinlilerin yaşadığı açlığın durdurulması için çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Josef Hinterseher, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Gazze'de açlık olduğuna dair şüphe yok ve biz de gelen bu haberleri yeni duyduk." dedi.

Hinterseher, Birleşmiş Milletler (BM) destekli Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC) raporu hakkında yöneltilen soruya yanıt olarak, İsrail'in kısıtlamaları ve askeri saldırılarının Gazze'de ilan edilen kıtlığa doğrudan neden olduğunu söyledi.

Sözcü ayrıca, Almanya'nın Gazze Şeridi'ndeki kıtlık konusunda defalarca uyardığını belirterek, İsrail'i "bölgeye yeterli insani yardım ulaştırmaya" çağırdıklarını ifade etti.

Öte yandan Almanya Kalkınma Bakanı Reem Alabali Radovan, IPC raporunun Gazze'deki felaket durumunu açıkça ortaya koyduğunu vurguladı ve yardım erişiminin önemli ölçüde artırılması çağrısında bulundu.

Radovan, "Giderek daha fazla insan, özellikle de çocuklar, gözlerimizin önünde açlıktan ölüyor. Kıtlık tamamen insan kaynaklı." dedi.

Bakan Radovan, "Bu böyle devam edemez. Yardım malzemelerine erişimde bir miktar iyileşme olsa da, IPC raporu bunun yeterli olmaktan uzak olduğunu gösteriyor. Derhal bir ateşkes gerekiyor ve aynı zamanda Hamas rehineleri derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır." ifadelerini kullandı.