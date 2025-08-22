DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
47,66 0,1%
ALTIN
4.389,3 0,09%
BITCOIN
4.597.756,76 0,59%

Almanya'dan İsrail'e Çağrı: Gazze'deki Kıtlık Durdurulsun

Almanya, IPC raporunu işaret ederek Gazze'de kıtlığa şüphe olmadığını bildirdi; İsrail'e insani yardımı artırma ve derhal ateşkes çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 15:17
Almanya'dan İsrail'e Çağrı: Gazze'deki Kıtlık Durdurulsun

Almanya'dan İsrail'e Çağrı: Gazze'deki Kıtlık Durdurulsun

Berlin'den yardım ve erişim talebi

Almanya, Gazze'de yaşanan kıtlığa dair "bir şüphe" olmadığını bildirerek, İsrail'e Filistinlilerin yaşadığı açlığın durdurulması için çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Josef Hinterseher, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Gazze'de açlık olduğuna dair şüphe yok ve biz de gelen bu haberleri yeni duyduk." dedi.

Hinterseher, Birleşmiş Milletler (BM) destekli Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC) raporu hakkında yöneltilen soruya yanıt olarak, İsrail'in kısıtlamaları ve askeri saldırılarının Gazze'de ilan edilen kıtlığa doğrudan neden olduğunu söyledi.

Sözcü ayrıca, Almanya'nın Gazze Şeridi'ndeki kıtlık konusunda defalarca uyardığını belirterek, İsrail'i "bölgeye yeterli insani yardım ulaştırmaya" çağırdıklarını ifade etti.

Öte yandan Almanya Kalkınma Bakanı Reem Alabali Radovan, IPC raporunun Gazze'deki felaket durumunu açıkça ortaya koyduğunu vurguladı ve yardım erişiminin önemli ölçüde artırılması çağrısında bulundu.

Radovan, "Giderek daha fazla insan, özellikle de çocuklar, gözlerimizin önünde açlıktan ölüyor. Kıtlık tamamen insan kaynaklı." dedi.

Bakan Radovan, "Bu böyle devam edemez. Yardım malzemelerine erişimde bir miktar iyileşme olsa da, IPC raporu bunun yeterli olmaktan uzak olduğunu gösteriyor. Derhal bir ateşkes gerekiyor ve aynı zamanda Hamas rehineleri derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Rapçi Emirhan Çakal Havalı Tüfekle Yaralandı — Şüpheli F.D. Gözaltında
2
Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan
3
Bakan Osman Aşkın Bak, Aydın Büyükşehir Başkanı Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti
4
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Iğdır'da: Vali Turan ve AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti
5
MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı
6
Celal Bayar 39. Yılında Kabri Başında Anıldı — Gemlik'te Tören
7
Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası