Almanya'dan Küresel İklim İçin İşbirliği Çağrısı

Almanya'dan Küresel İklim İçin Acil İşbirliği Çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, küresel iklimin korunması için uluslararası işbirliği gerektiğini vurguladı. Baerbock, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) ile ilgili önemli bildirilerde bulundu.

2023’ün dünya genelinde kaydedilen en sıcak ikinci yıl olduğunu belirten Baerbock, aşırı iklim olayları, sel ve fırtınalar sebebiyle yalnızca Avrupa'da 13 milyar avro zararın meydana geldiğini ifade etti. Bu durumu göz önünde bulundurarak, gezegenin refah, güvenlik ve barış içindeki en iyi yaşam şartlarının sürdürülebilmesi için iklim krizinin etkilerinin kontrol altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

Baerbock, "Dünyada yaşanan farklılıklara rağmen, iklimin korunması konusunda güçlü olduğumuz takdirde, inanılmaz başarılar elde edebiliriz," diyerek, iklim sorunlarının küresel dayanışmanın bir yansıması olduğunu belirtti.

Başarılar Elde Edildi

Bakan Baerbock, geçtiğimiz yıl bir körfez ülkesindeki iklim konferansında, fosil yakıt döneminin sonunun başlayacağına ve bu gezegende geleceğin yatırımlarının yenilenebilir enerji olacağına vurgu yaptıklarını hatırlattı. İklimin korunması ile güvenlik politikalarının ve akıllı ekonomi politikalarının uluslararası işbirliği ile mümkün hale geleceğini söyledi.

Bunların yanı sıra, ABD'nin bu alandan çekilmesi durumunda, Avrupa’nın iklimin korunması için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini belirten Baerbock, bu sorumluluğun önemini vurguladı.

Öte yandan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, COP29’a katılmak üzere Bakü’ye bir ziyaret planlamış ancak ülkesindeki hükümet krizi nedeniyle bu ziyareti iptal etmiştir.

İklim değişikliği konularının ele alındığı en önemli organizasyonlardan biri olan COP29'a, 169 ülkeden toplam 72 bin kişi katılmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.