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Almanya'dan Tunus'a 78.8 Milyon Dolar Hibe Anlaşması

Almanya, Tunus'a 78.8 milyon dolar mali destek sağlayacak kalkınma projeleri için anlaşma imzaladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:08
Almanya'dan Tunus'a 78.8 Milyon Dolar Hibe Anlaşması

Almanya, Tunus için büyük bir destek sağladı

Almanya, Tunus'a kalkınma projelerini finanse etmek amacıyla 78 milyon 800 bin dolar tutarında mali destek verme kararı aldı. Bu açıklama, Tunus Dışişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu.

İmza Töreni ve Projenin Kapsamı

Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ve Almanya Yeniden Yapılandırma Kredi Kurumu Başkan Yardımcısı Andrea Hauser arasında gerçekleşen imza töreninde, anlaşmanın detayları paylaşıldı. Almanya'nın Tunus’taki kalkınma projelerine yönelik mali destek anlaşması, ekonomi, finans, dijitalleşme ve teknoloji alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Yatırım Alanları ve Beklentiler

İmza törenine Almanya'nın Tunus Büyükelçisi Elisabeth Wolbers de katıldı. Yapılan açıklamaya göre, yatırım projeleri, içme suyu temini, su kaynaklarının ıslahı, dijitalleşme yönetimi ve yenilenebilir enerjide ticaret ile yatırım teşviklerini kapsayacak. Bu adım, ayrıca Tunus'un ekonomik zorlukları karşısında önemli bir destek sağlamayı amaçlıyor.

Tunus, son zamanlarda Rusya-Ukrayna savaşının tarım sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinden endişe ederken, Kovid-19 salgını nedeniyle yükselen enflasyon sorunlarıyla da mücadele ediyor.

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