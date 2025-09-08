Almanya'dan Ukrayna'ya güvenlik garantisi desteği

Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Almanya'nın Ukrayna'nın güvenlik garantilerine katkıda bulunacağını açıklayarak Avrupa'nın geleceğinin Ukrayna'da şekilleneceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 15:40
Wadephul: Avrupa'nın geleceği Ukrayna'da şekillenecek

Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada Almanya'nın Ukrayna'nın güvenlik garantilerine katkıda bulunacağını duyurdu.

Wadephul, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün silahlar henüz susmamış olsa da ve ne zaman susacaklarını bilmesek de Almanya elbette Ukrayna'nın güvenlik garantilerine katkıda bulunacaktır. Güvenliğimiz için çok daha fazla sorumluluk almalıyız."

Bakan, Avrupa'da bir savaşın yaşandığını ve Rusya'nın Avrupa'nın güvenlik düzenine saldırdığını belirterek, bu ülkenin durdurulmaması halinde saldırgan tavrını sürdüreceğini ifade etti.

Wadephul ayrıca "Avrupa kıtasında sınırların şiddetle değiştirilip değiştirilemeyeceği orada ortaya çıkacak." diyerek, Avrupa'nın geleceğinin Ukrayna'daki gelişmelerle belirleneceğine dikkat çekti.

