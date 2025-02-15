Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Putin'in Rusya'sı, Avrupa'nın En Büyük Düşmanı"

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Münih Güvenlik Konferansı'nda Rusya'nın Avrupa için en büyük tehdit olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 21:21
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Putin'in Rusya'sı, Avrupa'nın En Büyük Düşmanı"

Baerbock: "Rusya Avrupa'nın En Büyük Düşmanı"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın Avrupa'daki barışa açtığı savaş nedeniyle şu anda en büyük düşmanın Putin'in Rusya'sı olduğunu ifade etti.

Avrupa'nın Birlikte Durma Mesajı

Baerbock, ülkelerin farklılıklarına rağmen birbirine destek vererek mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. "Başkaları 'önce benim ülkem' dediğinde, biz 'Avrupa birlikte duruyor' şeklinde yanıt veriyoruz" dedi.

Barış İçin Ortak Tutum

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Avrupa'nın müzakerelerde yer almayacağının altı çizildiğinde Baerbock, "Kıtamıza sırtımızı dönmeyeceğiz. Avrupa düzeyinde barış olmazsa bu, uzun vadeli barış olamaz" ifadesini kullandı. Ayrıca, özgür dünyanın yanında yer almanın hayati önem taşıdığını belirtti.

Putin'in Hatalarını Vurguladı

Baerbock, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in önceki günkü değerlendirmelerine katılmadığını belirterek, "Şu anda en büyük düşmanımız, Putin'in Rusya'sıdır. Çünkü Avrupa'daki barışa ve demokrasilere savaş açtı" şeklinde konuştu. Ayrıca, Ukrayna'da barışa giden en kolay yolun Putin'in büyük bir hata yaptığını anlaması ve askerlerini geri çekmesi olacağını ifade etti.

NATO ve Ukrayna'nın Geleceği

Baerbock, Putin'in yalnızca Ukrayna'ya değil, NATO, Avrupalılar ve Amerikalılar karşısında da bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Barışın sağlanmasının NATO'nun parçalanmaması anlamına gelmesi gerektiğini vurguladı. Ukrayna'nın gelecekte NATO'ya katılmasının ise Avrupa ve NATO için "en ekonomik yol" olacağını iddia etti.

Orta Doğu ile İşbirliği Önemli

Bakan Baerbock, Orta Doğu ile işbirliğinin Avrupa için kritik olduğunu belirterek, "Putin, Suriye'den çekildi. Rusya'da olanlar Arap devletlerini de etkiliyor. Bu nedenle gücümüzü birleştirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Füzeler Üzerine İfade Edilen Endişeler

Almanya'nın Ukrayna'ya Taurus seyir füzeleri sağlayıp sağlamayacağı konusunda Baerbock, Avrupa'da ortak bir tutum sergilenmesinin gerekliliğini ifade etti. Konferansta Ukrayna'nın daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

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