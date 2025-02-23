Almanya Genel Seçiminde CDU/CSU Birinci, Merz Hükümet Kurma Çabasında

Almanya'da gerçekleştirilen genel seçimde, ilk sandık çıkış anketlerine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, yüzde 29 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. Seçimler, yerel saatle 18.00'de sona erdi ve yaklaşık 59,2 milyon seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyordu.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD tarafından yayımlanan verilere göre, CDU'nun Genel Başkanı Friedrich Merz başbakan adayı olarak gösterildi. CDU/CSU, 2021 seçimlerine göre oy oranını 4,9 puan artırmayı başardı.

Aşırı sağcı AfD ise önceki seçimlere göre oy oranını 9,1 puan artırarak yüzde 19,5 ile ikinci oldu. Mevcut Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise, oy oranını 9,7 puan düşürerek yüzde 16 ile üçüncü sırada kaldı. Bu sonuç, SPD'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en düşük oy oranı olarak kayıtlara geçecektir.

Yeşiller Partisi oy oranını 1,2 puan düşürerek yüzde 13,5 oldu. Sol Parti, oylarını 4,7 puan artırarak yüzde 8,5 ile meclise girmeyi başardı. Ayrıca, Hür Demokrat Parti (FDP) ise önceki seçimlere göre 6,5 puan kaybederek oy oranını yüzde 4,9 olarak belirledi.

Bir diğer taraftan, yeni kurulan Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) partisi ise yüzde 4,7 oy aldı. Seçim barajının yüzde 5 olması nedeniyle FDP ve BSW'nin mecliste temsil edilip edilmeyeceği tartışma konusu.

Seçim sonuçlarına göre CDU/CSU 211, AfD 142, SPD 116, Yeşiller 98, Sol Parti 62 milletvekili ile mecliste yer alacak. Seçime katılım oranı ise yüzde 84 ile 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Seçim sonuçlarının ardından Merz, CDU'dan yaptığı açıklamada, "Güveniniz için teşekkür ederiz! Almanya'daki seçmenler bize açık bir yetki verdi. Şimdi hızlı bir şekilde hareket kabiliyetimizi yeniden kazanmalıyız" şeklinde konuştu. Merz, 'Almanya için siyasi değişim' vurgusuyla hükümeti kurma çabası içerisinde olduklarının altını çizdi.

AfD'nin başbakan adayı Alice Weidel ise tarihi bir başarı elde ettiklerini belirterek, CDU/CSU ile koalisyon görüşmelerine açık olduklarını ifade etti. Başbakan Olaf Scholz ise seçim sonucunu "acı bir yenilgi" olarak değerlendirdi, заржindeki başarıyı kabul etti.

Almanya’da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 29 oy oranıyla birinci çıktı. Partililer, Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) genel merkezinde seçim sonuçlarını takip etti.

Almanya’da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 29 oy oranıyla birinci çıktı. Partililer, Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) genel merkezinde seçim sonuçlarını takip etti.