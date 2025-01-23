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Almanya'nın Nüfusu 2024'te Sadece 100 Bin Kişi Artış Gösterecek

Almanya'nın nüfusu 2024'te yalnızca 100 bin kişi arttı, doğum ve ölüm sayıları ise yüzde 2,5 düştü.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:22
Almanya'nın Nüfusu 2024'te Sadece 100 Bin Kişi Artış Gösterecek

Almanya'nın Nüfusu 2024'te Yalnızca 100 Bin Kişi Arttı

Almanya, 2024 yılı içerisinde nüfus artışını sadece 100 bin kişi ile sınırlayarak 83,6 milyon seviyesine ulaştı. Bu artış, yurt dışından gelen göç sayısının azalmasından kaynaklandı.

Doğum ve Ölüm Sayısında Düşüş

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, hem doğum hem de ölüm sayısında yaklaşık yüzde 2,5 düşüş yaşandı. 2023 yılında net göç ile nüfus yaklaşık 340 bin kişi artarken, 2024'te bu rakamın tekrar azalması bekleniyor.

Destatis, bu yıl doğum sayısının 670 - 690 bin, ölüm sayısının ise 1 milyon civarında gerçekleşeceğini tahmin etmiştir. Böylece 2024 yılı için 310 ile 330 bin arasında doğum açığı oluşması bekleniyor.

Net Göçte Belirgin Azalma

2023 yılında Almanya'ya gerçekleştirilen net göç 662 bin 964 olarak kaydedilirken, 2024 için bu sayının 400 ila 440 bin arasında olacağı öngörülmektedir. Destatis'in öncü verilerine göre, göçteki azalmanın başlıca nedenleri arasında Suriye, Afganistan, Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinden gelenlerin sayısındaki düşüş yer alıyor.

Yaşlanan Nüfus ve Ekonomik Etkiler

Almanya, yaşlanan nüfusu nedeniyle her yıl yüz binlerce nitelikli göçmene ihtiyaç duyuyor. Ancak göç konusu, hükümetin vatandaşlığa erişimi kolaylaştıran reformları gündeme almasıyla birlikte tartışmalı bir hal almayı sürdürüyor. Demografik değişim ile İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemleri arasında doğanların iş gücü piyasasından ayrılması, ekonominin karşılaştığı iş gücü ve vasıflı işçi sıkıntısını da derinleştiriyor.

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