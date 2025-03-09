Almanya, Suriye'deki Şiddet Olaylarını Kınadı

Almanya'dan Suriye'deki Şiddet Olaylarına Sert Tepki

Almanya, Suriye'nin Tartus, Lazkiye ve Humus bölgelerinde meydana gelen şiddet olaylarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin Tartus, Lazkiye ve Humus bölgelerindeki şiddet olaylarını kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sivillerin ve tutukluların öldüğü yönündeki haberlerin şok edici olduğu belirtilerek, Suriye hükümetinin saldırıları önleme, olayları soruşturma ve sorumluları adalete teslim etme yükümlülüğü bulunduğu ifade edildi.

Barış İçin Şiddete Son: Almanya'nın Çağrısı

Tüm taraflara şiddeti durdurma çağrısında bulunan Almanya, "On yıllardır süren Esad terör rejiminin ardından toplumsal barış ancak bu şekilde tesis edilebilir. Suriye'nin sürdürülebilir barış ve istikrara kavuşabilmesi için kapsayıcı bir siyasi sürece adım atılması çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, ülkenin geleceğinin, etnik kökenleri, dinleri veya cinsiyetleri ne olursa olsun, istikrarı bozmaya yönelik tüm yabancı müdahalelerden uzak bir şekilde tüm Suriyelilerin elinde olması gerektiği vurgulandı.

Ceble Saldırısı ve Lazkiye'deki Olaylar

6 Mart'ta, Suriye'de devrik Esed rejimi unsurlarının Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından, Suriye ordusu, tank ve zırhlı araçlarla birlikte yüzlerce araçtan oluşan takviye birliklerini Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede operasyon başlatmıştı.

Operasyonlar sırasında en az 50 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirilirken, uluslararası medyaya yansıyan haberlerde, bölgede bazı silahlı grupların çok sayıda sivili hedef aldığına dair görüntüler ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Şara'nın İfadeleri

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejim unsurlarının saldırıdan sonra kendilerini test etmeye çalıştığını belirtmiş, birlik ve beraberlik mesajı vererek ülkeyi yeniden inşa etme amaçlarının olduğunu vurgulamıştır. Şara, güvenlik güçlerine destek vererek, "Kimsenin aşırılığa ve tepkide ölçüsüzlüğe izin vermemesi gerektiğini" ifade etti ve bu durumu önlemek için çalışmaları gerektiğini belirtti.

Ayrıca Şara, düşmüş rejimin kalıntılarının provokasyon peşinde koştuğunu ve bu tür eylemlerin aşırılıklara yol açarak düşmanların işine yarayacak bir durum yaratmayı amaçladığını söyledi.