Almanya, UCM'nin Netanyahu Kararını Inceliyor

Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Önemli Açıklamalar

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından Binyamin Netanyahu hakkında verilen tutuklama kararının Almanya'da ne anlama geldiğini incelemekte olduklarını belirtti.

Yargının Bağımsızlığına Vurgu

Baerbock, Alman kamu yayıncısı ARD'ye yaptığı açıklamada, yargının bağımsızlığına dikkat çekerek, “Bu durum ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeyde geçerlidir” ifadesini kullandı. Muhabirin, “Netanyahu'nun serbest kalmak istemesi halinde Almanya'ya seyahat etmemesi tavsiye edilmesi gerekip gerekmediği” yönündeki sorusuna Baerbock, yargının bağımsızlığı gereği böyle bir durumun mevcut olmadığını ifade etti.

Hukuka Uyum Meselesi

Baerbock, hukuka ve yasalara uyacaklarını dile getirerek, “Ancak bu teorik bir soru çünkü şu anda bu tür bir durum yok. Almanya'daki uygulama açısından bunun tam olarak ne anlama geldiğini inceliyoruz” dedi.

AB'nin Tutumu

UCM'yi kabul ettiklerini vurgulayan Baerbock, Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, savaş suçlarıyla suçlanan kişilerin tutuklanmasının sağlanması gerektiğine dair açıklamalarını hatırlattı. “Ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeyde yasalara uyuyoruz. Dolayısıyla şu an bunun bizim için ne anlama geldiğini değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.