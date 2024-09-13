Almanya ve Kenya Arasında Tarihi Göç Anlaşması İmzalandı

Almanya ile Kenya, göç alanında önemli bir anlaşmaya imza attı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile yaptığı görüşmenin ardından bu anlaşma netlik kazandı.

İmzalar Atıldı

Basın toplantısında, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Kenya Dışişleri Bakanı Musalia Mudavadi arasında imzaların atıldığı bildirildi.

Scholz'un Açıklamaları

Başbakan Scholz, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu ve birçok alanda işbirliği yaptıklarını belirtirken, göç anlaşmasının Kenyalılar için yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti. Ayrıca, Kalifiye işgücü eksikliğinin bu anlaşma ile giderilebileceği mesajını paylaştı.

Dönüş Süreci Kolaylaşacak

Scholz, anlaşmanın bir diğer önemli noktasının, ülkede ikamet hakkı olmayan Kenyalıların geri dönüş süreçlerini hızlandıracağını vurguladı. "Artık ülkelerine daha hızlı dönebilirler," dedi.

Ruto'nun Değerlendirmesi

Kenya Devlet Başkanı Ruto, iki ülkenin ilişkilerinin geliştiğinin altını çizdi ve bu anlaşmanın genç Kenyalılar için yeni fırsatlar sunacağını açıkladı. "Almanya'daki potansiyeli kullanma fırsatına sahibiz," ifadelerini kullandı.

Genç Nüfus ve İş Piyasası

Ruto, genç nüfusun ülkeden ayrılmasının Kenya iş piyasası için bir sorun oluşturmayacağına inandığını belirtti. Ülkesinin büyük bir genç nüfusa sahip olduğunu dile getirerek endişe duymadığını vurguladı.

Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi ve uluslararası işbirliğinin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.