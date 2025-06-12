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Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

Alternatif Bank, VOV Kart sahiplerine özel kampanyasıyla 6.000 TL'ye kadar nakit iade fırsatı sunuyor.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 11:25
Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

Bankaların sürekli revize ettiği kampanyalar arasında öne çıkan bir teklif, Alternatif Bank tarafından duyuruldu.

Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, VOV kart sahiplerinin yararlanabileceği kampanyayla birlikte, yılda toplam 6.000 TL kazanç imkânı sağlanacağı belirtildi.

Alternatif Bank Haziran Kampanyası

Bu özel fırsatla, müşteriler belirli sektörlerde yapacakları alışverişlerden her ay 500 TL, yıl sonunda ise 6.000 TL kazanç sağlayabilecekler.

Kampanyanın Geçerli Olduğu Sektörler

Alternatif Bank'ın VOV Kart sahiplerine sunduğu cazip kampanya, belirli ihtiyaç alanlarına odaklanıyor. VOV Kart kullanıcıları, kitap ve kırtasiye alışverişlerinde, veteriner harcamalarında ve eczane faturalarında yaptıkları ödemelerin tam yüzde 25'ini nakit geri alabilecekler.

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

Kampanyaya Nasıl Katılabilirsiniz?

Alternatif Bank müşterisi olan VOV Kart sahiplerinin yapması gereken tek şey, bankanın mobil uygulaması üzerinden kampanyaya katılım sağlamaktır. Uygulama içindeki "Kartlar" sekmesine tıkladıktan sonra, "VOV Kart Nakit İadelerim" menüsü aracılığıyla kampanya sayfasına ulaşabilir ve şartları onaylayarak anında katılabilirler.

Kazançlar Hesabınıza Yatacak

Bu kampanya kapsamında kazanılan nakit iadeler, VOV Kart ile yapılan tüm fiziksel veya sanal POS harcamaları için geçerli olacak. Müşterilerin kazandığı iade tutarları, doğrudan kartın bağlı olduğu vadesiz hesaba bakiye yüklemesi şeklinde yansıtılacak.

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